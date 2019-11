Senioren wollen sicher unterwegs sein

13 Millionen Fahrzeugführer in Deutschland sind derzeit älter als 65. In zehn Jahren machen Senioren mehr als ein Viertel der Teilnehmer im Straßenverkehr aus, schätzt die Dekra, acht Prozent der Fahrer seien dann sogar älter als 80. Wird der deutsche Straßenverkehr also unsicherer? Als Risikogruppe begreifen sich die Besucher der Gothaer Seniorenakademie nicht. Trotzdem sind sie am Montag in die Stadtbibliothek gekommen, wo Bernd Schubert über die Gefahren des Fahrens im Alter aufklärt. Zum Thema werden auch Fahrerassistenzsysteme – kleine Helfer, die Fahrzeugführern Sicherheit zurückgeben können.

Bernd Schubert ist Leiter der Prüforganisation Dekra in Gotha. Selbst kurz vor dem Ruhestand, versteht er das Interesse der Besucher. Denn mit dem Alter verändern sich die Fähigkeiten: Sehkraft und Reaktionsgeschwindigkeit lassen nach, gleiches gilt für die Beweglichkeit. Verheerend sei auch, dass Senioren weniger hinter dem Lenkrad sitzen. „Wer viel fährt, fährt sicherer“, gelte hierbei laut Bernd Schubert. Nachlassende Fähigkeiten können Fahrerassistenzsysteme zu einem Teil ausgleichen. Das Antiblockiersystem etwa kennen viele Senioren bereits aus ihren Autos. Neuere Technik wie Spurhalteassistenten und Abstandsradar bedürfen hingegen etwas Übung, denn mit jeder Hilfe im Auto müsse der Fahrer erst einmal lernen umzugehen. Zur Sicherheit im Verkehr gehöre auch immer eine gute Selbsteinschätzung der Fahrer. Bei der Frage, ob sie eine Fahrprüfung noch einmal bestehen würden, sind viele Besucher selbstbewusst. Doch an dieser Stelle muss Bernd Schubert selbst passen: Bei einem Theorietest sei er kürzlich durchgefallen. Nur fünf Prozent der Prüflinge mit Fahrerlaubnis bestehen die Prüfung spontan noch einmal, sagt er. Die nächste Ausgabe der Seniorenakademie in der Stadtbibliothek findet zum Thema „1250 Jahre Gothaer Stadtgeschichte“ am 6. Januar, 10 bis 14.45 Uhr, statt. Alexander Krünes referiert dann zur Konzeption und Darstellung moderner Historiografie.