Service Fehlanzeige

Wieland Fischer wartet auf den nächsten Zug.

Mehr Leistung hat ihren Preis. Das besagt die Regel etwa zwischen Käufer und Händler. Die alljährliche Fahrpreisanhebung der Deutschen Bahn verwundert hingegen immer wieder aufs Neue. Gut, weitere Investitionen in Schiene, Züge, Personal machen den Anstieg erklärlich. Doch der Service wird davon nicht besser. Eigentlich wäre mal Preissenkung angesagt.

Nach der letzten Kreistagssitzung blieb nur die Bahn als Heimbringer. – Das Auto war zur Inspektion. – Das Handy als auch die Anzeige im Gothaer Bahnhof zeigen als Ankunft für die Regionalbahn zwei Uhrzeiten an, beides ohne weitere Erklärung. Es soll sich wohl um eine Verspätung handeln.

Etwa eine halbe Stunde später springt die Uhrzeit eine Stunde weiter. Will heißen: Der Zug fällt aus. Auskunft per Lautsprecher? – Fehlanzeige. Einen Bahnhofsvorsteher gibt es im ICE-Halt Gotha ohnehin nicht, auch keinen wärmenden Wartesaal. Immerhin kommt der nächste Bummelzug aus Halle an. Durchgefroren geht unsereins in den Zug.

Nicht auszudenken, das wäre bei der jetzigen Eiseskälte passiert.