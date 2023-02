„Seufzerbrücke“ in Gotha bleibt bis heute eine Fiktion

Gotha. Baumeister, Künstler und Architekten in Gotha: Stadtbaurat Wilhelm Goette (1873-1927) hinterlässt in nur sechs Jahren viele Spuren.

Obwohl er nur knapp sechs Jahre in Gotha tätig gewesen war, hat Wilhelm Goette trotzdem deutliche Spuren hinterlassen. In den einschlägigen Nachschlagewerken sucht man ihn jedoch vergebens. Lediglich im „Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts“ findet sich ein kurzer Eintrag. Im 1904 eigenhändig verfassten Lebenslauf heißt es: „Ich, Wilhelm Goette, bin geboren zu Strassburg i.E. am 23.2.1873 als Sohn des Universitätsprofessors Dr. A. Goette.“

Wilhelm Goette (1873-1927) wirkte von 1904 bis 1910 als Stadtbaumeister und Senator in Gotha. Foto: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Fotothek

Der aus St. Petersburg stammende Mediziner Alexander Goette (1840-1922) hatte sich 1872 an der Universität Straßburg für Zoologie habilitiert. Einer seiner Söhne war Wilhelm Hermann Emil, der nach dem Besuch des Gymnasiums ab 1892 an der Uni Straßburg und anschließend an den Technischen Hochschulen München und Charlottenburg studierte.

„Im Frühjahr 1896 unterzog ich mich der Vorprüfung und im Herbst 1898 der I. Hauptprüfung im Hochbaufache. Ich wurde nach meiner Ernennung zum Regierungs-Bauführer zunächst im Bereich der Königlichen Bauinspektion II in Berlin bei dem Erweiterungsbau des Kammergerichts beschäftigt. Im zweiten Jahr wurde mir auf meinen Antrag von der Königlichen Eisenbahn-Direktion Berlin die selbstständige örtliche Bauleitung des schwierigen und umfangreichen Umbaues des ,Stettiner Bahnhofs‘ übertragen“, schrieb Goette.

Regierungsbaumeister zunächst als Hilfsarbeiter beschäftigt

Nach der Ernennung zum Regierungsbaumeister wurde er zunächst als Hilfsarbeiter bei der Intendantur des 11. Armeekorps in Kassel beschäftigt. Nach sechs Monaten wurde ihm im Juni 1902 die Leitung des Lazarettneubaus in Göttingen übertragen. Dabei konnte Wilhelm Goette wichtige Erfahrungen sammeln. Danach sollte er zum 1. April 1904 als Garnisonbauinspektor nach Kassel zurückkehren.

Der Entwurf für das 1909 als Blindenheim eingeweihte spätere Oskar-Blödner-Pflegeheim in der Pestalozzistraße stammt von Wilhelm Goette. Foto: Verlag A. Gimm, Gotha

In dieser Phase hatte er erfahren, dass die Stadt Gotha einen Nachfolger für den am 13. Januar verstorbenen Stadtbaumeister Julius Bertuch suchte. Er bewarb sich umgehend und wurde am 6. Mai 1904 durch die Gothaer Stadtverordnetenversammlung einstimmig zum Stadtbaumeister und Senator gewählt. Am 1. Juli trat Goette diese Stelle an und wurde nach einjähriger Probezeit 1905 wiederum einstimmig für eine Amtszeit von zwölf Jahren mit einem Jahresgehalt von zunächst 5000 Mark bestätigt. Am 19. Juli 1905 bekam er vom Herzog Carl Eduard (1884-1954) am Tage seines Regierungsantritts die Amtsbezeichnung Stadtbaurat verliehen. Goette füllte die durch den Tod von Hugo Mairich (1863-1902) und Julius Bertuch hinterlassene Lücke mit Bravour aus.

Zu seiner ersten großen Aufgabe wurde der Bau des Stadtbades. Bis 1907 entstand nach seinen Plänen der markante Jugendstilbau. Es folgte der Umbau des Ratskellers, der einem Neubau gleichkam. Als Besonderheit wollte der Stadtbaurat den abgebildeten brückenartigen Übergang zum Rathaus bauen, der jedoch auf allgemeine Ablehnung stieß und sogleich – wegen der Ähnlichkeit mit dem Vorbild in Venedig – als „Seufzerbrücke“ verlacht wurde. Goette ließ sich davon jedoch nicht entmutigen. Privat entwarf er für den Stifter das 1909 als Blindenheim eingeweihte spätere Oskar-Blödner-Pflegeheim in der Pestalozzistraße.

Der 1909 begonnene Bau der Arnoldischule war seine letzte große Arbeit für Gotha. Die Innenausstattung der 1911 eröffneten Schule musste er bereits seinem Nachfolger Ludwig Schrauff (1881-1943) überlassen. Nachdem sich Goette 1908 als Stadtbaurat in Bielefeld und 1909 in Barmen beworben hatte, wurde er zum 1. März 1910 als Stadtbaurat in Plauen angestellt. Goette wurde dennoch ohne jeglichen Groll am 24. Februar 1910 mit einem Bierabend verabschiedet. Sein Weggang wurde allgemein bedauert, denn die Stadt Gotha verlor einen ihrer fähigsten Mitarbeiter.

In Plauen baute er unter anderem ein Krematorium und das neue Rathaus (1912-22), dessen Vorderfront jedoch im Zweiten Weltkrieg total zerstört und in den 1970er-Jahren durch eine moderne Glasfront ersetzt wurde. Dass sein Wirken bis heute nicht vergessen wurde, beweist die Tatsache, dass es eine Wilhelm-Goette-Straße in Plauen gibt.

Im Mai 1926 weilte er als Ehrengast der Arnoldi-Oberrealschule bei der Feier ihres 50-jährigen Bestehens nochmals in Gotha. Bereits im Folgejahr ist er jedoch am 2. Oktober 1927 „auf einer Dienstreise in Garmisch-Partenkirchen unerwartet am Herzschlag verschieden“. Den Nachruf im „Gothaischen Tageblatt“ verfasste der Oberbürgermeister a.D. Otto Liebetrau.