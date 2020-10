Gotha. Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Gotha wurden sieben TV-Geräte auf einen Streich gestohlen.

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in der Johannesstraße in Gotha.

Laut Polizei wurden aus der unbewohnten Wohnung sieben Fernseher im Gesamtwert von 1960 Euro gestohlen, nachdem der oder die unbekannten Täter gewaltsam in die Wohnung gelangt waren.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden.