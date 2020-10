Aktuell sind im Landkreis Gotha sieben Menschen an Covid-19 erkrankt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Diese Zahl teilte das Landratsamt am Montag mit. Das ist einer mehr als am Freitag. Stationär müsse keiner der Erkrankten behandelt werden. Insgesamt liegt die Zahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Landkreis Gotha seit Beginn der Pandemie damit bei 369, am Freitag waren es 367.

Davon sind inzwischen 332 genesen, einer mehr als am Freitag, und 30 Patienten sind mit oder an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Diese Zahl hat sich seit Ende Mai nicht verändert.