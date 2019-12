Weltmeister – In seiner Grundschulklasse ist Tim Wenzel sicher der einzige, der sich so nennen darf. Der siebenjährige Gothaer züchtet mit seinem Großvater Karl-Heinz Wenzel Zwergkaninchen, die sich im österreichischen Wels so gut präsentiert haben, dass Tim mit Medaillen ausgezeichnet wurde. Auch Europameister kann er sich nennen.

Ende November fand die erste Zwergkaninchen-Weltmeisterschaft statt. Mit den Tieren, die Tim füttert und pflegt, ist Karl-Heinz Wenzel nach Österreich gereist. Seine Überraschung war groß, als er von der Auszeichnung seines Enkels erfuhr, doch verdient sei sie allemal. „Tim hat sich immer für die Zucht interessiert“, sagt sein Großvater. Seit mehreren Jahren komme der Junge aus Gotha dreimal die Woche nach Tüttleben, wo die Zwergkaninchen in einem Anbau gehalten werden. Die Rasse, Farbenzwerge fehfarbig, zeichnet sich durch besonders kurze, stehende Ohren und graues Fell aus. Trotz der langen Fahrt nach Wels seien die Tiere in guter Form gewesen.

Für die Zwergkaninchen aus Tüttleben reisen Züchter sogar aus den Vereinigten Staaten an. Wie Karl-Heinz Wenzel erstaunt berichtet, standen einst Amerikaner vor seiner Tür, um Exemplare zu kaufen. Mit seinen Zwergkaninchen, so die Käufer, gewinne man in den USA jeden Wettbewerb.