Signale zur Wiederbelebung der Ohratalbahn

Gotha. Nach monatelangen Arbeiten Befahrbarkeit bis Ohrdruf wieder vollständig gewährleistet

Alle technischen Voraussetzungen zur Aufnahme von geregeltem Güterverkehr zwischen Gotha und Ohrdruf sind jetzt erfüllt worden. Darüber informiert Matthias Hey, Gothaer SPD-Landtagsabgeordneter, der von Geschäftsführer Jörn Schneider der Zossen-Rail GmbH in einem ausführlichen Gespräch darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Das brandenburgische Unternehmen sei ebenso wie die Anrainerkommunen an der Reaktivierung der stillgelegten Bahnverbindung Gotha-Gräfenroda interessiert und investiere deshalb seit mehr als zwei Jahren wieder vermehrt in die Strecke.

„Nach monatelangen Arbeiten an der Strecke wie Grünschnitt, Prüfung der Tragfähigkeit von Brücken und Gleisbefestigungen ist bis Kilometer 18,0 die vollständige Befahrbarkeit gewährleistet“, freut sich Hey. Das bedeutet: Von Gotha bis Bahnhof Ohrdruf könne die Schienenstrecke für den Güterverkehr wieder voll genutzt werden. Derzeit steht noch der Abschluss des damit verbundenen Genehmigungsverfahrens seitens der zuständigen Eisenbahnaufsichtsbehörde aus, in den kommenden Wochen sei hier mit grünem Licht zu rechen. Zossen-Rail wolle dann auf der reaktivierten Strecke vor allem Holz aus dem Thüringer Wald transportieren.