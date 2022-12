Signierstunde mit Künstlerin in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Susanne Wawra kommt Samstag in die Touristinformation von Bad Tabarz. Die Künstlerin wuchs in der Region auf, ihre Werke sind weltweit zu sehen.

Die Künstlerin Susanne Wawra kommt am Samstag, den 17. Dezember, um 14 Uhr zur Signierstunde in der Touristinformation Bad Tabarz. Sie gesellt sich zu ihren Kunst-Postkarten, wie das Kuramt der Gemeindeverwaltung weiter mitteilt. Die Karten mit charmanten Karikaturen bekannter Musiker sind in der Touristinformation käuflich zu erwerben.

Susanne Wawra ist in Langenhain aufgewachsen, ging in Schnepfenthal zur Schule und hat in Leipzig studiert. Sie arbeitete in Dublin und fing an zu malen. Am National College of Art and Design absolvierte sie „das schönste Studium der Welt“ wie sie selbst sagt. Ihre Werke wurden im Irish Museum of Modern Art ausgestellt und sind weltweit von Italien über Portugal bis Miami und New York zu sehen.