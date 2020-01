Silvester-Bilanz im Kreis Gotha: Vergleichsweise ruhig

Auf einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel blicken die Einsatzkräfte im Landkreis Gotha zurück. Brände und entlaufene Tiere beschäftigte die Gothaer Berufsfeuerwehr in der Silvesternacht, wie Brandschutzamtsleiter Andreas Ritter berichtet. Einige Einsätze seien auf den fahrlässigen Umgang mit Feuerwerkskörpern zurückzuführen.

Zu 15 Einsätzen rückte die Gothaer Feuerwehr an Silvester aus. Elf davon ereigneten sich nach 0 Uhr. Achtlos weggeworfene Feuerwerkskörper entfachten mehrere kleinere Brände, wie in der Moßlerstraße in Gotha. Noch unbekannt ist die Ursache für das Feuer in Eschenbergen, das in einem Auto in der Wiesenstraße ausgebrochen war und auf ein Carport übergriff. Am Neujahrsmorgen wurde die Feuerwehr außerdem zu dem Brand einer Gartenlaube in Gotha gerufen.

Mit Rakete auf Feuerwehrmann gezielt

Ein Feuerwehrmann wurde in Friedrichroda kurz nach Mitternacht beinah selbst zum Opfer von Pyrotechnik. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 32-Jähriger einen Feuerwerkskörper in Richtung des Feuerwehrmannes abgefeuert. Der 34-Jährige, der zur Absicherung des großen Feuerwerks vor Ort war, wurde nicht verletzt. Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wird nun gegen seinen mutmaßlichen Angreifer ermittelt.

Unbekannt ist hingegen derjenige, der in Waltershausen mit einem selbstgebastelten Böller eine Schaufensterscheibe am Markt zerstört hat. Auch das Inventar wurde beschädigt, so dass Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen unbekannt auf.

Insgesamt 458 Polizeieinsätze gab es zum Jahreswechsel in ganz Thüringen. Für Gotha sind keine genauen Zahlen bekannt. An das Böllerverbot, das in Gotha rund um Schloss Friedenstein galt, hielten sich die Feiernden, wie die Polizei mitteilt.

Von einer ruhigen Silvesternacht berichtet auch Daniel Brenn, Leitender Oberarzt im Helios Klinikum Gotha. In der Notaufnahme seien lediglich kleinere Verletzungen durch Feuerwerkskörper behandelt worden.