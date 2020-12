Silvestertraditionen der Klinik-Mitarbeiter im Kreis Gotha

Ali Hassanzada aus Afghanistan lernt am SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda den Beruf Krankenpfleger. Den Jahreswechsel wird der 26-Jährige auf der Pflegestation in der Klinik verbringen.

In beiden Krankenhäusern im Landkreis Gotha geht es unter dem Personal international zu. Zahlreiche Ärzte und Krankenpfleger kommen aus dem europäischen Ausland und darüber hinaus. Sie alle wollen den Jahreswechsel mit typischen traditionellen Speisen begehen.

Der 26-jährige Ali Hassanzada, der aus Afghanistan stammt, hat vor zwei Jahren eine Ausbildung als Krankenpfleger am SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda begonnen. Geboren in Ghazni, hatte er in seinem Heimatland den Beruf des Apothekers gelernt. Gemeinsam mit seiner Familie wird an Traditionen festgehalten. „Wir leben in Afghanistan nach einem anderen Kalender als in Europa“, erzählt Ali Hazzanzada. So wird das neue Jahr erst am 20. März 2021 begangen, aber dann mehrere Tage gefeiert. „Nouruz“ heißt das Fest, was so viel wie „Tagundnachtgleiche“ bedeutet und nach dem Ende der Wintermonate begangen wird.

Neujahr mit Obst und Tee

Auf den Tisch kommt an Neujahr viel Obst, aber auch Granatäpfel und Wassermelonen sowie Trockenfrüchte. Der 26-Jährige erzählt, dass er in Deutschland vieles vermisse, vor allem was bestimmte Gerichte angeht wie zum Beispiel Simenak. Das sei eine Art süßer Pudding, der aus Walnüssen, Pistazien, Mehl und Öl besteht. Gekocht werde er am Silvesterabend und wird dann am Neujahrstag an die Nachbarn verteilt – das soll Glück bringen. Getrunken wird kein Alkohol, sondern schwarzer oder grüner Tee. „Wir kennen kein Feuerwerk so wie in Deutschland“, sagt Ali Hazzanzada. Er sei froh, dass es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ruhiger zugehen wird. Der 26-Jährige wird zum Jahreswechsel im Krankenhaus auf seiner Pflegestation tätig sein.

Für das neue Jahr wünscht er sich, dass er seine Ausbildung mit einem guten Abschluss beenden kann. „Ich möchte gerne hier am Klinikum weiterarbeiten, denn die Arbeit mit Patienten und den Mitarbeitern macht Spaß“, sagt der künftige Krankenpfleger. Zudem will er die Fahrerlaubnis erwerben.

Süßkartoffeln, Fischsuppe und Cheesecake

Ruhig geht es zum Jahresende auch bei den beiden Assistenzärzten Sebastian-Florin Tomuta und Khalil Watfa vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Gotha zu. Der gebürtige Rumäne Sebastian-Florin Tomuta: „Dieses Jahr feiere ich den Jahreswechsel ruhig, zu Hause mit meiner Frau.“ Natürlich wird auf traditionelle Speisen nicht verzichtet. So werde es Süßkartoffeln mit Entenbrust, Fischsuppe und Sarmale, das sind Kohlrouladen auf rumänische Art. Als Dessert werden Cheesecakes aufgetischt.

Auch bei dem libanesischen Assistenzarzt Khalil Watfa wird es an Silvester keine Party geben. „Wir haben einen großen Freundes- und Familienkreis und haben uns sonst alle getroffen“, so Watfa. Doch diesmal werde es ruhiger, auf die traditionellen Gerichte soll nicht verzichtet werden. Neben Kastanien, Obst und Torten gebe es Fatoush und Taboulé, beides sind Salatgerichte, die auch mit Fladenbrot serviert werden. Dazu gibt es Kibbeh – Klöße, die aus Bulgur mit Hackfleisch und Zwiebeln vermengt werden.

Wünsche und Vorsätze für das kommende Jahr

Beide Mediziner haben sich für 2021 Ziele gesetzt. Sebastian-Florin Tomuta wünscht sich neben beruflichem Erfolg und Harmonie in der Familie, dass alle gesund bleiben und ein Jahr ohne Corona. Khalil Watfa will mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren. Zudem will er seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und mehr Zeit mit ihr verbringen. Seine Familie im Libanon möchte er gern 2021 besuchen, wenn Corona es zulässt. Denn er hat sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen.

Auch bei der leitenden Ärztin der Kinder- und Jugendmedizin Anja Rabe geht es an Silvester anders zu, als in den vergangenen Jahren. Mit viel Spaß und guter Laune sollen mit den Kindern Gesellschaftsspiele gespielt werden. Nachbarn und Freunde werden mittels Skype getroffen. „Es gibt Live-Übertragungen von allen von zuhause aus“, erklärt Anja Rabe. Das Silvesteressen besteht aus einem Raclette mit verschiedenen Fleischsorten, Käse, Kartoffeln, Paprika, Erbsen, Tomaten, Möhren und Ei. Als gute Vorsätze für das neue Jahr hat sich die Kinderärztin einiges vorgenommen, um fit zu bleiben. Dazu gehört Yoga und Laufen. „Achtsamkeit und Zufriedenheit zählen eigentlich jedes Jahr zu meinen Vorsätzen“, so Anja Rabe.