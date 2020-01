Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sisyphos-Arbeit: Schnelle Eingreiftruppe in Gotha gegen Unrat

17,7 Tonnen Müll hat die Arbeitsgruppe City Service per Hand und Karren 2019 in der Gothaer Innenstadt zusammengetragen. „Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) voller Anerkennung für die Arbeitsleistung des vier- bis fünfköpfigen Teams, aber voller Vorwurf darüber, was Mitmenschen illegal an allen Ecken illegal entsorgen. „Das lag nicht auf dem Seeberg, Krahnberg oder irgendwo am Rande der Stadt, sondern allein in der Innenstadt.“

Die Menge lasse sich deswegen so genau beziffern, weil der eingesammelte Müll zur Entsorgung dann abgegeben und gewogen werde. Der Unrat, der an sogenannten DSD-Plätzen abgeworfen werde, sei da noch nicht mitgerechnet. Das sei Sache des Landkreises. Dort komme eine ähnlich große Menge zusammen, weiß Kreuch. Außerdem würden zig Tonnen Müll von Mitarbeitern des städtischen Garten-, Park- und Friedhofsamtes oder das Tiefbauamt im Rahmen ihrer Zuständigkeit entsorgt. Das größte illegale Müllaufkommen war im August registriert worden, als rund drei Tonnen beseitigt wurden. Trotz des erhöhten Kontrolldrucks durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie einer verbesserten Zusammenarbeit aller Fachbereiche und Institutionen, die sich dessen annehmen, sei es bis dato nicht gelungen, die anfallende Müllmenge signifikant zu senken, stellt die Stadtverwaltung fest. Das Ansinnen gleicht einer Sisyphos-Arbeit. Keine Seltenheit: Mancher wirft seinen Müll in den Papierkorb, obwohl der gar nicht hineinpasst und hineingehört, Foto: Peter Riecke Drei Mitarbeiter werden mit EU-Mitteln bezahlt Die Stadt Gotha hatte auf die Probleme mit dem Müll reagiert und im März die Arbeitsgruppe City Service gegründet, um der Vermüllung zu begegnen. Insgesamt drei Mitarbeiter waren über Fördermittel der Europäischen Union neu eingestellt worden, um sich mit der Vermüllung vor allem der Innenstadt zu befassen. Sie erhalten Unterstützung von einem Angestellten der Stadtwirtschaft Gotha GmbH. Das Projekt ist zunächst auf einen Zeitraum von einem Jahr begrenzt. Die Maßnahme werde auch dieses Jahr verlängert, kündigt der Oberbürgermeister an. Die Mitarbeiter des City Service sind zu Fuß und mit dem Kleinbus im Stadtgebiet unterwegs und beseitigen den Unrat auf Straßen, Plätzen und im Park. Bei der City-Service-Truppe handele es sich um Menschen jenseits der 60, die arbeitslos waren und auf diesem Weg eine Festanstellung erhalten haben. „Sie nehmen das sehr dankbar an“, weiß der Rathauschef. Bereits 2010 hatte die Stadt Gotha auf die Probleme mit dem Müll reagiert und eine Arbeitsgruppe City Service gebildet – eine Struktureinheit mit der Schwerpunktaufgabe der schnellen Müllbeseitigung an Brennpunkten. Illegale Müllentsorgung ist eine kriminelle Handlung Doch das Problem besteht fort. So werde an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet weiterhin illegal Müll abgelagert. Laut Ordnungsamt werde dabei zum Teil „mit hoher krimineller Energie“ vorgegangen. Stichproben ergaben, dass zum Beispiel Adressaufkleber entfernt wurden und die Verpackungen anschließend illegal entsorgt wurden. Der Unrat würden immer wieder fern ab von Wohn- oder Industriegebieten hingeworfen. Das sei ein Indiz, dass nicht fehlende Transportkapazitäten oder zentrale Sperrmüllsammlungen die Ursache für die illegale Ablagerungen sein könnten. Als problematisch beim Thema Müll sieht der Rathauschef differierende Zuständigkeiten zwischen dem Landkreis als originärer öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und der Stadt, die als Gefahrenabwehrbehörde fungiere. Zu beachten sei ferner, dass die Stadt etwa bei Straßen im Eigentum des Landes oder Bundes sowie Privatgrundstücken nicht zuständig sei. Grundsätzlich erfolge die Müllbeseitigung über vertraglich gebundene Unternehmen, welche nach festgelegten Zyklen die in Rede stehenden Flächen beräumen respektive den Müll entsorgen. Die Stadtverwaltung wolle die Probleme evaluieren und auswerten, Problemzonen identifizieren und Lösungsansätze sowie mittel- bis langfristige Strategien entwickeln. Dies geschehe in Abstimmung mit dem Landkreis. Stadtverwaltung setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung Die ständige außerplanmäßige Beseitigung könne die Ursachen nicht bekämpfen, sagt Kreuch. Zudem verursache die permanent notwendige Beräumung immense Kosten. Das schade dem Gemeinwohl. So müsste entweder Geld an anderer Stelle eingespart werden oder Gebühren erhöht werden, um die Kosten der Beseitigung illegaler Müllablagerungen abzufangen. Damit das nicht weiter ausarte, setze und bitte die Stadt Gotha dabei in Zukunft um Mithilfe der Bevölkerung. Trotz aller Probleme mit Müllfrevlern spricht Kreuch davon, dass Gotha eine saubere Stadt sei. Die Mitarbeiter des City Services Gotha tragen einen Teil maßgeblichen Teil dazu bei.