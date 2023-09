Sitzung des Gothaer Illuminatenordens wird nachgestellt

Noch heute wird gerätselt, wie genau die Zusammenkünfte der Illuminaten und Freimaurer ablaufen. Hier ist Markus Meumann in der Rolle von Christian Georg von Helmolt zu sehen, der als Superior der Gothaer Minervalkirche galt.

Gotha. Die Nachstellung einer Sitzung von 1786 wird am 7. September im Herzoglichen Museum Gotha aufgeführt.

Was besprachen die Illuminaten bei ihren geheimen Zusammenkünften und wie verliefen die Sitzungen? Diesen Fragen geht die szenische Aufführung einer Sitzung der Gothaer Minervalkirche vom 18. Dezember 1786 nach, die im Herzoglichen Museum in Gotha am Donnerstag, 7. September, nachgestellt wird. Beginn ist 19 Uhr.

Mitglieder des Forschungszentrums Gotha der Universität Erfurt schlüpfen in die Rollen der Illuminaten. Interessierte Besucher können die Gespräche mitverfolgen. 2018 wurde am Forschungszentrum die Arbeitsstelle „Illuminatenforschung“ eingerichtet, die die schriftlichen Nachlässe des Ordens und seiner Mitglieder erschließt und zugänglich macht. Bei der Nachstellung einer Sitzung der Gothaer Minervalkirche – dem illuminatischen Pendant zur Freimaurerloge – stützen sich die Wissenschaftler auf ihre Forschung. Dank der guten Quellenlage können sie die Sitzung fast minuziös rekonstruieren.

„Wir müssen nicht viel improvisieren, interne Berichte über die Sitzung und einzelne Vorträge der Mitglieder liegen uns vor“, sagt Markus Meumann, Geschäftsführer des Forschungszentrums. Er wird in der Sitzung als Christian Georg von Helmolt die Rolle des Superiors der Minervalkirche übernehmen.

Die Veranstaltung läuft im Rahmen der Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“, die noch bis 15. Oktober zu sehen ist und Einblick in die Frühphase der Freimaurerei in Thüringen gibt. Ein Schwerpunkt sind neben Freimaurerei und Illuminatenorden zur Zeit Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg, auch die Mysterien-Kultur des Alten Ägyptens, die den Freimaurern als Inbegriff des symbolischen Ausdrucks und der geheimen Kulte galt.