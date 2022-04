Skateboard-Kurs für Kinder aus Gotha-West

In der Werner-Sylten-Straße in Gotha gibt es am Samstag einen Schnupperkurs fürs Skateboardfahren auf dem neuen Ballspiel- und Skateplatz.

Gotha. Samstag geht es los mit einem Schnupperangebot.

Eine Auftakt-Veranstaltung für Skateboard-Workshops gibt es jetzt in Gotha-West. Das teilte Stadtteilmanagerin Ariane Dziuballe vom Diakoniewerk Gotha mit. Die Skateboard-Kurse sind in einer Kooperation zwischen dem Verein Bretterbude Gotha und dem Jugendmigrationsdienst im Quartier des Diakoniewerks Gotha entstanden.

Der erste Schnupperkurs findet am Samstag, dem 30. April, von 14 bis 17 Uhr auf der neuen Ballspiel- und Skater-Anlage in der Werner-Sylten-Straße in Gotha-West statt. Boards und Schutzausrüstung gibt es frei vor Ort, und die Teilnahme ist kostenlos, so Ariane Dziuballe. Bei dem Schnupper-Workshop könnten sich die Kinder dann direkt für weiterführende Kurse anmelden. Es solle jeweils über vier Wochen einen Grundlagen- und einen Aufbau-Workshop geben. Beide sind ebenfalls kostenlos und werden immer Mittwoch zwischen 15.30 und 17 Uhr auf der Skater-Anlage durchgeführt.

Für weitere Fragen steht die Organisatorin und Stadtteilmanagerin, Ariane Dziuballe, telefonisch unter 0162 7790 274 zur Verfügung.