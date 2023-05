Skatturnier der Gothaer Orangeriefreunde

Im Orangenhaus der Gothaer Orangerie soll am 14. Mai der erste ORA-Preisskat stattfinden. Er wird von den Orangeriefreunden veranstaltet.

Gotha. Die Gothaer Orangeriefreunde veranstalten am 14. Mai ihren ersten ORA-Preisskat. Anmeldungen sind noch möglich.

Die Orangeriefreunde Gotha wollen den traditionellen Skat in der Stadt wieder aufleben lassen. Deshalb veranstalten sie am Sonntag, 14. Mai, ab 9.30 Uhr das „1. ORA-Skatturnier“ in der Gothaer Orangerie.

40 Startkarten wurden bisher verkauft. Interessierte Skatspieler können sich noch melden. Es werden zwei Serien zu 48 Spielen ausgetragen. Startkarten gibt es im Bürgerbüro Matthias Hey, Hauptmarkt 36 in Gotha.