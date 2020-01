So kann Carsharing in Gotha attraktiver werden

Sich für gelegentliche Fahrten ein Auto zu kaufen, das ist so, wie sich für das Feierabendbier eine ganze Kneipe zu leisten. So ähnlich erklärt der Verein „Verkehrswende in kleinen Städten“ den Hang zum Individualverkehr in Deutschland.

Umweltbewusste Mobilität

Ein eigenes Auto ist auch für viele Bewohner des Landkreises Gotha Standard. Immerhin 108.932 Fahrzeuge kamen am Stichtag 2019 auf rund 135.000 Einwohner. Die Möglichkeit, sich ein Auto mit allen Gothaern zu teilen, gibt es in der Stadt seit 2015. Seither hat sich das Carsharing im Landkreis jedoch kaum weiterentwickelt.

Der Verein „Verkehrswende in kleinen Städten“ war vor fünf Jahren Wegbereiter der ersten Carsharing-Stationen in Gotha. Das Ziel, Mobilität umweltbewusst zu gestalten, verfolgt die Vereinigung mit Sitz in Leipzig mit Infoveranstaltungen, Schulungen, Umwelt- und verkehrspolitischer Arbeit. Im Konkreten unterstützt es kleinere Städte beim Aufbau von Carsharing. Dafür brauche es mindestens fünf Freiwillige, die das Vorhaben umsetzen und die Instandhaltung der Fahrzeuge absichern sowie rund 20 Interessenten, die das Angebot verbindlich nutzen wollen. In Gotha hatte es von der Idee bis zur Umsetzung fast vier Jahre gedauert.

Um Carsharing in Thüringen einfacher und attraktiver zu machen, hat die Landesregierung im Juli 2019 das Straßengesetz geändert. Dadurch sollen Kommunen Flächen an Landes- und Kommunalstraßen leichter in Parkplätze für Gemeinschaftsautos umwandeln können. Mit großer Zustimmung wurde die neue Regelung verabschiedet.

Autos mieten oder vermieten: Das Internet macht es möglich

Nach Angaben des Anbieters Teilauto werden die zwei Gemeinschaftsautos regelmäßig gebucht. Unterwegs seien die Nutzer meist nicht weiter als 40 Kilometer. Die Kurzstrecken machen demnach rund 60 Prozent der Buchungen aus. Eben dafür sei Carsharing ja auch gedacht: Für Besorgungen und Transportfahrten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich sind.

Das kurzzeitige Mieten von Autos ist im Landkreis beispielsweise auch mit dem Service Hertz 24/7 möglich. Auf dem Möbelhausparkplatz in der Harjesstraße steht ein Transporter bereit. Der Verkehrsbund Mittelthüringen bietet Abonnenten von Monatskarten Vergünstigungen beim Carsharing an. Das eigene Auto können Gothaer mit der Anwendung Snappcar teilen. Zwei Fahrzeuge werden damit derzeit angeboten.

Für den Anbieter Teilauto war Gotha 2015 der vierte Standort in Thüringen, 2018 sind zwei Fahrzeuge in Gera hinzugekommen. Trotz Bemühungen, den Autoverkehr in Innenstädten zu regulieren und zum Teil zu verbieten, wächst das Carsharing-Angebot in Thüringen kaum.

Menschen wollen eigenständig mobil sein

„Aus unserer Erfahrung mit Standorten in der Größe von Gotha wissen wir, dass man Geduld haben muss, wenn man ein langfristig tragbares Angebot aufbauen will“, sagt Teilauto-Sprecherin Franziska Wilhelm. In Gotha sehe sie leichte Fortschritte mit Blick auf die Nutzung des Angebots. Wichtig für die Weiterentwicklung seien zentrale Stellplätze und „dass man sich in der Stadt zum Carsharing bekennt.“

In Kleinstädten gebe es im Vergleich zu Großstädten weniger Menschen, die sich bewusst auf ein Leben ohne eigenes Auto einlassen, meint Torsten Bähr vom Verein Verkehrswende in kleinen Städten. Für Anbieter alternativer Verkehrsangebote, wie dem Carsharing, rechne es sich deshalb weniger, außerhalb von Großstädten zu investieren. Sich vom eigenen Auto oder dem Zweitwagen zu trennen, habe jedoch auch psychologische Gründe: Im Ernstfall wollen die Menschen unabhängig mobil sein.

„Carsharing allein kann die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen nicht befriedigen“, stellt Torsten Bähr klar. Um die Fortbewegung ohne eigenes Auto in Kleinstädten und auf dem Land möglich zu machen, müsse der Öffentliche Nahverkehr attraktiv und kostengünstig gestaltet werden.