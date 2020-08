Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sommerferien auf Schloss Friedenstein

Im und um Schloss Friedenstein beginnt am Dienstag, 11. August, ein Sommerferien-Programm. Junge Naturliebhaber kommen bei Museumspädagogin Petra Hill auf ihre Kosten, die sie am 11. und 13. August mit allerlei Gewächsen und tierischen Bewohnern des Schlossparks bekannt macht; Beginn jeweils 10 Uhr. Besondere Zeichen und reich verzierte Tore am Schloss oder ein Träumender und eine Fröstelnde in der Skulpturenhalle des Herzoglichen Museums stehen bei Gabriele Roth ab dem 18. August auf dem Programm; Beginn: 11 Uhr.

Maximal zehn Personen inklusive Begleitperson können an einer Veranstaltung teilnehmen, eine Anmeldung ist erforderlich. Möglich ist dies unter Telefon: 03621/823 4550 oder per Mail bei der jeweiligen Pädagogin (hill@stiftung-friedenstein.de oder roth@stiftung-friedenstein.de). In Begleitung eines Erwachsenen haben Kinder bis 16. Jahre freien Eintritt.