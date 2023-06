Sommerfest des Freytag-Gymnasium

Auf dem Schulgelände des Gustav-Freytag-Gymnasiums in Siebleben wird am Samstag ,1. Juli, Sommerfest gefeiert.

Gotha-Siebleben. Nach dem Konzert des Schulorchesters geht es bei den Freytagianern in Gotha-Siebleben mit buntem Programm im Freien weiter

Am Sonnabend, 1. Juli, richtet die Schulgemeinschaft des Gustav-Freytag-Gymnasiums ab 17 Uhr ihr traditionelles Sommerfest auf dem Schulcampus in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha Siebleben aus. Nach einem Konzert des Schulorchesters und der Streicherklassen 5 und 6 wird mit einem bunten Programm im Freien weiter gefeiert werden, kündigt Cornelia Bomberg, die stellvertretende Schuleitern, an. Für Speis und Trank sorge dabei diesmal die Siebleber Feuerwehr. Die Freytaginaer freuen sich darauf, viele Schüler, Eltern und Ehemalige zum Sommerfest begrüßen zu können, so Cornelia Bomberg.