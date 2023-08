Sommerparty in Georgenthal

Georgenthal. Die Georgenthaler Karnevalisten sind nicht nur zur Faschingszeit aktiv, sondern organisieren auch die Sommerparty.

Zum dritten Mal ist der Kurpark Veranstaltungsort für die Georgenthaler Sommerparty, welche als „kleine Schwester“ von „Hammerteich in Flammen“ Gäste aus der Region und darüber hinaus anlockt. Die Georgenthaler Karnevalisten laden Samstag, den 12. August, ab 14.30 Uhr in den Kurpark ein. Das sonst sonntägliche Kurkonzert wurde in den Samstagnachmittag gelegt. Am Abend sorgen DJs für die passende Musik. Als Höhepunkt gibt es ein Feuer-Varieté.