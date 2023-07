Sommerzeit und Palmen in Gotha: Ein Hauch von „Gothasür“

Gotha. Die Sommersaison bricht in der Gothaer Innenstadt an. Markttreiben und Unterhaltung bis in die Abendstunden am 7. Juli.

Willkommen an der, nein nicht Côte d’Azur am Mittelmeer in Frankreich, sondern an der „Gothasür“ – so heißt es am Freitag, 7. Juli, in der Gothaer Innenstadt.

Mit buntem Treiben wird die Sommersaison zwischen Altstadtforum und Schlossberg eröffnen. Palmen in der Fußgängerzone weisen darauf hin. Es handelt sich um die dritte Auflage der Sommer-Kampagne der Kultourstadt Gotha GmbH, des Citymanagements und des örtlichen Gewerbevereins.

Los geht es laut der Ankündigung 8 Uhr mit regulären Wochenmarkt sowie kleinen Besonderheiten. Die Händler auf dem Neumarkt halten an diesem Freitag ein vielseitiges Sortiment bereit, von handgefertigten Produkten bis hin zu verschiedensten kulinarischen Angeboten, kündigt die Stadtverwaltung Gotha an. Und ab 16 Uhr heißt es zum Feierabendmarkt wieder shoppen, schlendern und schlemmen zwischen dem Altstadtforum und dem Schlossberg.

Der Pop-up-Store, auf dem unteren Hauptmarkt werde verschiedene Produkte, Angebote und Musik zum Thema „Gothasür“ anbieten. Auf dem oberen Hauptmarkt sollen unter anderem Menschenkicker und Hüpfburg die Jüngsten ansprechen. Etliche Geschäfte verlängern ihre Öffnungszeiten voraussichtlich bis 20 Uhr.