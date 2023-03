Sonderzahlung für Beschäftigte auf dem Bau im Kreis Gotha

Gotha. Die Gewerkschaft setzt sich für eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 500 Euro ein. Im kommenden Jahr soll diese Summe noch einmal fließen.

„Wer auf dem Bau im Landkreis Gotha arbeitet, dem winkt jetzt eine Sonderzahlung. In diesem Jahr bekommen Baubeschäftigte eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro – am Stück oder in Raten gezahlt“, sagt Ralf Eckardt. Der Vorsitzende der IG Bau Erfurt spricht von einem „finanziellen Pflaster gegen die Inflation“. Und im kommenden Jahr gebe es dann noch einmal den Ausgleich in gleicher Höhe.

Unterm Strich habe die Bau-Gewerkschaft bei den Arbeitgebern damit 1000 Euro Extra-Zahlung erreicht, um die Härte der Krise abzufedern. Geld, für das keine Steuern und keine Sozialabgaben fällig werden würden. „Wer bislang noch keine tarifliche Prämie bekommen hat, der sollte in den kommenden Wochen beim Chef am besten mal nachfragen, wo sie bleibt. Wo es Betriebsräte gibt, erledigen die das. Ansonsten hilft auch die IG Bau“, so Eckardt.

1480 Mitarbeiter könnten davon profitieren

Die Sonderzahlung sollten alle rund 1480 Baubeschäftigten im Kreis Gotha bekommen – vom Maurer über den Straßenbauer zum Baggerfahrer. Die IG Bau Erfurt geht davon aus, dass auch Bauarbeiter leer ausgehen werden: „Hier trennt sich bei den gut 120 Bauunternehmen im Kreis Gotha die Spreu vom Weizen. Anständige Arbeitgeber werden die Prämie zahlen“, heißt es.

Lohndrückerei gebe es auf dem Bau immer wieder. Deshalb würde es jetzt auch Prämien-Drückeberger geben. Eckardt rät Baubeschäftigten im Kreis Gotha deshalb, genau hinzugucken: „Entscheidend für Tariflöhne ist, ob der Chef beim Bauhandwerk oder bei der Bauindustrie im Arbeitgeberverband ist und sich daran hält, was die IG Bau ausgehandelt hat oder nicht.“