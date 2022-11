Liedermacher Gerd Krambehr tritt mit Frank Frai am Samstag, 26. November, in der Kukuna Bad Tabarz auf.

Der Erfurter Liedermacher Gerd Krambehr spielt und malt am Samstag 26. November, ab 19 Uhr „Songs aller Farben“ in Bad Tabarz in der Kukuna. Das Programm ist eine liede(h)rliche Mixt(o)ur von Songs der über 40-jährigen Bühnenpräsenz des Rockpoeten. Frank Frai wird seinen Freund mit Saxophon begleiten. Die poetischen Farben Krambehr’scher Songs werden dabei auf vielfältige Art und Weise eingefärbt, veredelt und musikalisch ergänzt, mal jazzig-beswingt, mal angerockt-bluesig, immer beseelt von der Spielfreude und der Energie zweier Freunde und Erzmusikanten.

Tickets im Ticketshop-Thüringen und in der Touristinformation Bad Tabarz, Reinhardsbrunner Straße 39, Telefon: 036259/5600