Sonnenstrom für Kinder in Kenia

Wenn kommenden Montag, 30. Dezember, die Puckjäger der Eishockeyteams aus Waltershausen und Brotterode traditionell am vorletzten Tag des Jahres beim Inselsberg-Pokal die Schläger kreuzen, steht Jürgen Seiboth am Gleisdreieck mit Sicherheit an der Bande. Einmal um seiner Heimmannschaft, den Ice-Rebells, die Daumen zu drücken, aber auch um auf ein Kenia-Hilfsprojekt aufmerksam zu machen und um Spenden zu bitten.

Die Eishockeyspieler unterstützen das ebenso wie Emlebener mit ihrem Lebendigen Adventskalender in der Vorweihnachtszeit. Auch Theophil Heinke, Kantor in Waltershausen, bringt sich dafür ein. Der Kirchenmusikdirektor wird beim Konzert zum Jahresausklang in der Stadtkirche Waltershausen dafür wieder um Spenden bitten.

Denn während in hiesigen Breiten Menschen im Überfluss leben, fehlt es in Kenia vielerorts am Nötigsten, zum Beispiel am Strom. Dabei gibt es dort Sonneneinstrahlung im Überfluss, um Solarenergie zur Stromgewinnung nutzen zu können. Das wollen Seiboths mit ihrem Projekt „Kenia-Wasser für alle – hier können sie helfen“ einem Kinderheim in Karai bei Nairobi ermöglichen.

Die 2017 von Jürgen Seiboth, seiner Frau Kerstin und ihrer Tochter Luisa initiierte Spendenaktion zieht immer größere Kreise. Nachdem dafür die Emlebener bereits vergangenes Jahr bei ihrem lebendigen Adventskalender gesammelt hatten, kamen bei der diesjährigen Zweitauflage bis Heiligabend 600 Euro zusammen. Zum Auftakt hatte Jürgen Seiboth in Emleben in Wort und Bild von dem Projekt berichtet.

Neben dem Heim in Karai steht ein Wasserturm, aber es fehlt eine Photovoltaikanlage, um kontinuierlich Strom erzeugen und Wasser pumpen zu können. Foto: Jürgen Seiboth

Dessen Auslöser war ein Kenia-Aufenthalt von Seiboths Tochter Luisa. Nach dem Sozialarbeit-Studium hatte sie ein Land gesucht, wo sie tatsächlich helfen könne. Die Uni Köln vermittelte sie an die Kenia-Hilfe Schwäbische Alb. Die Stiftung des Kirchenbezirks Bad Urach – Münsingen will Straßenkindern und Waisen in der Nähe von Nairobi durch Schulbildung und Erziehung ein eigenständiges Leben ermöglichen. Luisa beließ es nicht bei einem Auslandssemester. Weitere schlossen sich an.

„Wenn unser Kind so begeistert ist, sehen wir uns das einmal selbst an“, sagten sich Seiboths und besuchten das Heim in Karai. Dort leben 70 Kinder, vom Kleinkind bis zum 18-Jährigen. Dabei fiel dem Elektroinstallateur aus Waltershausen auf: Es gibt viel Sonne, eine Wasserpumpe, die das Kinderheim und das angrenzende Krankenhaus mit Wasser versorgen soll. Nur: Der Strom fällt häufig aus. Das ließe sich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des sanierten Schulgebäudes ändern, regte Seiboth an. In hiesigen Breiten installiert er solche Anlagen, doch da gibt es vergleichsweise wenig Sonnenstunden, in Kenia hingegen in Hülle und Fülle, aber kaum Photovoltaikanlagen. „Wir haben aber kein Geld dafür“, hieß es dort.

Seit zwei Jahren sammeln Seiboths dafür. Sie organisieren zum Beispiel mit Theophil Heinke Benefizkonzerte. Nach einem Kenia-Aufenthalt und Besuch des Heims in Karai brennt der Kantor auch dafür. Beim Auftritt des Gospeltrains zum Lebendigen Adventskalender in Waltershausen kamen jetzt weitere 400 Euro zusammen. Mittlerweile sind es insgesamt rund 12.000 Euro, berichtet Seiboth.

Es stehe fest, dass im kommenden Jahre die Solaranlage in Karai gebaut werde. Weil sie von der Leistung nicht so groß sein müsse, wie anfangs angenommen, sei das absehbar. Zudem gibt es einen guten Draht zu Dieter Ortmann und Maxx–Solar. Die Firma aus Waltershausen ist bereits in Südafrika aktiv. Ortmann habe seine Unterstützung zugesagt. „Es ist etwas anderes, wenn man jemanden auf dem Kontinent hat“, weiß Seiboth. Das erspare hohen Zoll.

Seiboths haben beschlossen, dass sie nach Abschluss des Solarprojekts für das Heim in Karai sammeln werden. „Es gibt da unten so viel zu tun. Wenn man sieht, dass Kinder in Kenia sich aus Draht ihr Spielzeug basteln, weiß man, wo Hilfe gebraucht wird.“ Jürgen Seiboth versteht das als Hilfe zur Selbsthilfe.