Eines der Wahllokale wird diesmal in der ersten Etage des Bürgerhauses in Georgenthal eingerichtet sein. (Archivbild)

Sonntag ist Wahltag in Georgenthal

Am Sonntag, dem 6. September, stehen in der neuen Gemeinde Georgenthal von 8 Uhr bis 18 Uhr die Wahllokale offen. Es sind dieselben Standorte, die auch für die ausgefallene Wahl im Frühjahr geplant waren, bis auf den Klosterhof. Dieses Wahllokal ist ins Bürgerhaus in der Bahnhofstraße 8 verlegt worden. Gewählt werden der Bürgermeister und die Gemeinderäte. Der Stichwahltermin wäre gegebenenfalls der 20. September. Die Bürgermeisterkandidaten äußern sich im Vorfeld des Wahlsonntages noch einmal zu ihren Qualifikationen und Zielen: