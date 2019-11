Die Arbeiten am neuen Markt in der Gartenstraße kommen voran. Der Kran steht. Für den künftigen Fußgängerübergang wünscht sich der Behindertenverband aber keine zweite Verkehrsinsel.

Gotha. Der Verband der Behinderten Gotha will neue Wege beschreiten. Nach wie vor Barrieren im öffentlichen Straßennetz.

Sorgen mit Domizil und Verkehrshindernis

Das Domizil des Gothaer Behindertenverbands in der Damaschkestraße ist in die Jahre gekommen. 1995 war es errichtet worden. Nun bereiten dem Verband der laufende Unterhalt und Reparaturen Sorgen. Wie sich beides bewerkstelligen und finanzieren lässt, das beschäftigt jetzt den neu gewählten Vorstand des Behindertenverbands und dessen Vorsitzenden Olaf Stiehler. Er ist wie seine Stellvertreter Ludwig Münch und Petra Christ, Kassenwartin Kerstin Horn sowie die Beisitzer Fritz Müller und Katrin Schneider im Amt bestätigt worden, erstmals für drei Jahre.

Am und im Haus sei zwar schon einiges erneuert worden, aber es soll weiter für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Als Einnahmequelle fallen in Zukunft die Erlöse des Tags der Begegnung weg. Die Großveranstaltung war im Juni auf dem Neumarkt zum 28. Mal vom Verband ausgerichtet worden. Es soll das letzte Mal gewesen sein.

Fürs nächste Jahr sei eine Kulturreise geplant, berichtet Stiehler. Für die Folgejahre sollten Veranstaltungen in anderer Form und mit anderen Vereinen organisiert werden. Es gehe darum, neue Idee zu entwickeln, um neue Mitglieder zu gewinnen – jüngere. Zwar zähle der Verband aktuell etwa 150 Mitglieder. Doch es rücken zu wenig jüngere nach, um die ältere Generation zu entlasten. Stiehler, Jahrgang 1971, sagt: „Es darf nicht vergessen werden, dass die meisten Mitglieder durch körperliches Handicap in ihrer Arbeit beeinträchtig sind.“

Der neue Vorstand des Verbands der Behinderten, (vorn von links) Kerstin Horn, Olaf Stiehler, Fritz Mülller, (hinten von links) Ludwig Münch, Petra Christ, Katrin Schneider Foto: Wieland Fischer

Auch die beiden barrierefrei umgebauten Kleinbusse kommen in die Jahre. Den jüngeren, seit fünf Jahren im Einsatz befindlichen Wagen hat der Verband nach Ratenzahlung vergangenes Jahr für 9000 Euro zum Restwert erworben. „Das war für uns eine große Investition“, sagt Stiehler. Glücklicherweise sei das mit Hilfe einer Spende bezahlt worden. Es sei derzeit finanziell nicht machbar, den zweiten, älteren Kleinbus durch einen neuen zu ersetzen. Für „große Sprünge“ fehle das Geld. „Wir haben weniger Einnahmen, aber mehr Kosten“, sagt der Verbandsvorsitzende. Die Zahl der Veranstaltungen und Teilnehmer sei rückläufig, andererseits steigen die Personalkosten. Der Verein wolle zur Unterstützung der Vereinsarbeit verstärkt Sponsoren gewinnen. Denkbar sei, über Fahrzeugwerbung Gelder zu generieren.

Nach wie vor gibt es Schwachstellen, was behindertengerechte Fußwege, Zugang zu Bus, Bahn oder in öffentliche Gebäude betrifft. In der Gadollastraße gebe es zum Beispiel für Rollstuhlfahrer keine Möglichkeiten, die Straße zu überqueren, sagt Ludwig Münch.

Die Arbeitsgruppe Verkehr habe den Planern acht Bordstein-Absenkungen dort vorgeschlagen. Er hoffe, dass das auch in der Gallettistraße geschehe. Zum Bau in der Stielerstraße sei der Verband nicht gefragt worden.

Münch zählt noch ein weiteres Hindernis für Behinderte auf. Es gebe in Gotha keinen Notar mit barrierefreiem Zugang. Mindestens sechs Stufen stünden im Weg.

Auch den Bau des Fachmarktzentrums an der Gartenstraße haben die Verbandsmitglieder unter die Lupe genommen. Münch spricht sich gegen eine weitere Verkehrsinsel bei einem Übergang zur Pfortenstraße aus. Aus Sicht der Behinderten würde sie ein weiteres Hindernis darstellen und den Verkehrsfluss auf der Gartenstraße bremsen, bekräftigt Stiehler.