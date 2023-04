Soziales Engagement für Kinder und Jugendliche im Kreis Gotha

Gotha. Das Gothaer Druckmedienzentrum sponsert Konzertkarten für die Versatio GmbH und ermöglicht Kindern einen Konzertbesuch der Thüringen-Philharmonie.

36 Konzertkarten für das Friedenstein-Open-Air der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach hat Christoph Creutzburg, Geschäftsführer des Gothaer Druckmedienzentrums, am Donnerstag an die Versatio GmbH Gotha übergeben. Die Konzertkarten sollen Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Die Kinder und Jugendlichen in der Gothaer Einrichtung wollen das Konzert „Philharmonie Unplugged Vol. 3“ besuchen. Creutzburg will mit der Spende einen Beitrag zur gelebten Integration leisten. Er sei in Gotha aufgewachsen, habe dann 15 Jahre woanders gelebt – nun sei es ihm eine Herzensangelegenheit, die Zukunft von Kindern mitzugestalten. „Die Kinder sollen bei den Konzerten unbeschwerte Stunden genießen können. Chancengleichheit für alle ist wichtig“, so Creutzburg.

Dass dieses Engagement ankommt, bestätigt Maria Ansorg, Bereichsleiterin bei Versatio. „Unsere Kinder und Jugendlichen waren im letzten Jahr vom Gestiefelten Kater und auch vom Unplugged-Konzert begeistert. Leuchtende Kinderaugen und junge Menschen, die einem noch Tage später erzählen, wie schön die Konzerte waren, sprechen für sich“, erzählt Ansorg.

Versatio ist ein freier Träger des Landkreises. Die Unterstützung ist groß, die finanziellen Mittel jedoch begrenzt, berichtet Ansorg. Für Konzertbesuche reiche das Geld nicht.

Die Intendantin der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, Michaela Barchevitch, betonte, wie wichtig lokale Unterstützer sind. Seit Jahren regt sie eine Kulturloge an. So könnten sich Kultureinrichtungen, lokale Unternehmen und soziale Träger miteinander verbinden. Das Unplugged-Konzert findet am 1. Juli im Schlosshof von Schloss Friedenstein statt.