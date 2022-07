Spanier spielt Orgel in Gräfenhain

Gräfenhain. Francisco Amaya Martinez aus Valencia setzt Gräfenhainer Musiksommer fort.

Am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr setzt Francisco Amaya Martinez aus Spanien in der Kirche Gräfenhain den dortigen Musiksommer fort. Der Organist mit einer Professur in Valencia ist musikalisch sehr vielseitig unterwegs. Auftritte in der St.-Patrick’s-Cathedral in New York, der Westminster Abbey in London anlässlich des 60. Jahrestages der Krönung der Königin von England, auch in der Wittenberger Schlosskirche zum 500. Jahrestag der protestantischen Lutherreform sind Beispiele für seine außergewöhnliche Konzerttätigkeit. Sein breitgefächertes Repertoire repräsentiert die Geschichte der spanischen Orgelmusik ebenso wie zeitgenössische Musik und seine kammermusikalische Tätigkeit. Der Eintritt kostet zehn Euro; ermäßigt acht Euro.