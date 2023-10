Spannende Geschichte über Diktaturen

Gotha. „Stunden aus Blei“ heißt das Werk der tschechischen Autorin. In dem Roman geht es um die chinesische Diktatur.

Eine Lesung mit der tschechischen Schriftstellerin Radka Denemarková veranstaltet die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland am Freitag, 20. Oktober, im Saal des Augustinerklosters in Gotha.

Die Autorin wird ab 19 Uhr aus ihrem aktuellen Roman „Stunden aus Blei“ lesen. Moderiert wird die Veranstaltung vom Theologen und Publizisten Wolfram Tschiche. Denemarková klagt in ihrem Buch die chinesische Diktatur an. So lernt ihre Hauptfigur in Peking eine chinesische Dissidentin kennen, die überwacht, deportiert, ihrer Nieren beraubt und hingerichtet wird.

Aufgezeigt werden Vergleiche zwischen China und Tschechien, dem Heute und Damals unter kommunistischer Herrschaft und der deutschen Okkupation.