Einen schönen Blick auf den Gothaer Hauptmarkt mit dem Rathaus hat Herzogin Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg, deren Denkmal oben am Schlossberg steht. Das Buch über ihr Leben wird später vorgestellt. Die Loge fällt aus.

Gotha. Die Loge wird wie die Kreuch-Lesung in Gotha verschoben.

Spatenstich für Straßenbau fällt aus

Der für Montagmittag geplante symbolische Spatenstich zum Beginn der Sanierung der Friedrichstraße zwischen Perthes-Straße und Marstall-Kreuzung fällt aus, um vor möglichen Corona-Infektionen zu schützen. Das teilte Maik Märtin, Pressesprecher der Stadt Gotha, mit. Die Bauarbeiten beginnen trotzdem, nur ohne den feierlichen Startschuss.

Die für Dienstag, 17. März, um 17 Uhr geplante Veranstaltung des Kulturforums Die Loge in Gotha wurde ebenfalls abgesagt. Der Termin mit Ulrike Grunewald, die aus ihrem Buch „Die Schand-Luise – Der Skandal um Queen Victorias verstoßene Schwiegermutter“ lesen wollte, wird im Hinblick auf das Coronavirus aus Gründen der Gesundheitsprävention abgesagt, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Ein möglicher Nachholtermin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Nicht stattfinden wird die Lesung von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am 21. März im Kunstforum in der Kieling-Ausstellung. Die Absage dafür kam am Freitag. Bisher waren dafür etwa 100 Karten verkauft worden.

Der Krisenstab der Stadtverwaltung Gotha tagt am Montagmorgen erneut, um die aktuelle Lage hinsichtlich des Coronavirus zu bewerten und eventuell weitere Maßnahmen für den Schutz der Bevölkerung einzuleiten, hieß es aus dem Rathaus.