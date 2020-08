Spaziergänge in Gothas Vergangenheit

Die Gothaer Gästeführer sind an diesem Wochenende wieder unterwegs. Bei ihren Rundgängen wollen sie am 29. und 30. August die Besucher mit auf eine spannende Reise durch die Epochen der Stadtgeschichte nehmen.

Sei es auf den Spuren jüdischen Lebens, kostümiert als Herzogin, unterirdisch in den Kasematten oder an besonderen Orten, wie Schlosspark und Hauptfriedhof – wer Lust auf einen Rundgang durch die Stadt bekommt, sollte Tickets in der Tourist-Information am Hauptmarkt 40 erwerben.

Eine Voranmeldung unter Telefon: 03621/510450 wird empfohlen.