SPD-Bürgerbüro öffnet wieder

Das Bürgerbüro des Landtagsabgeordneten Matthias Hey ist nach den Feiertagen wieder ab 4. Januar zu den üblichen Zeiten erreichbar, kündigt der Sozialdemokrat und Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag an. „Insbesondere wegen der aktuellen Situation gibt es deutlich mehr Anfragen, bei denen wir wieder versuchen werden, sie gleich an Ort und Stelle zu klären, soweit dies möglich ist“, so Hey wörtlich in einer Mitteilung.

Der Abgeordnete und seine Mitarbeiter seien im Bürgerbüro „HEYLife in Gotha“ montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr und am Freitag bis 16 Uhr vor Ort. Die erste Bürgersprechstunde im neuen Jahr finde am Montag, dem 4. Januar von 16 bis 18 Uhr statt, ergänzt er. Aufgrund der derzeitigen Schutzmaßnahmen werde ab sofort auch bei Besuchen im Bürgerbüro auf das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes hingewiesen. Wer nicht persönlich in Kontakt treten kann, könne die Gothaer Rufnummer 733216 nutzen. Außerdem stehe nach wie vor die E-Mail-Adresse stimmefuergotha@live.de zur Verfügung.