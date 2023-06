SPD Gotha bestimmt Kandidaten für Wahlen 2024

Kreis Gotha. Mitglieder des SPD-Kreisverbands Gotha müssen Eckert, Maier und Hey noch bestätigen.

Bei Bewährtem bleibt die Gothaer SPD mit Blick auf die kommenden Wahlen. Am Samstag will der Kreisverband drei Kandidaten für 2024 nominieren. So kandidiert der Amtsinhaber Onno Eckert erneut als Landrat. Nach der Wahl 2018, als Vorgänger Konrad Gießmann (CDU) aus Altersgründen nicht noch einmal antrat, wäre es seine zweite Amtszeit.

Bei der Landtagswahl, die für September 2024 angesetzt ist, gehen Matthias Hey und Georg Maier ins Rennen. Der Thüringer Innenminister Maier und stellvertretende Ministerpräsident tritt erneut im südlichen Landkreis an, Wahlkreis Gotha I, wo er bereits 2019 kandidierte. Dort gewann Birger Gröning für die AfD, der nun fraktionslos im Landtag sitzt. Für den Wahlkreis Gotha II nominieren die Sozialdemokraten erneut Matthias Hey, seit 2009 Mitglied des Parlaments und seit 2014 dort auch Fraktionsvorsitzender. Er erhielt in Gotha II 2019 die meisten Stimmen und könnte seinen Sieg im nächsten Jahr verteidigen.

Die Nominierung der Kandidaten muss per mehrheitlichem Votum von den SPD-Kreisverbandsmitgliedern bestätigt werden, und zwar am Samstag, 24. Juni, 9.30 Uhr im Gothaer Tivoli.