SPD-Vorstand in Waltershausen wiedergewählt

Waltershausen. Ortsverein wird von Andreas Hellmund geführt.

Am Donnerstag hat die SPD Waltershausen auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Andreas Hellmund, seit 2017 Vorsitzender, und seine sechs Mitstreiter und Mitstreiterinnen wurden in ihren Funktionen bestätigt, teilte der Verband mit. „In der neuen Wahlperiode wollen wir vieles nachholen, was bis jetzt durch die Pandemie nicht möglich war“, so der 36-jährige Hellmund. Im Herbst will der Verein wieder einen Busausflug organisieren. Das 30-jährige Jubiläum der Neugründung der SPD Waltershausen (1990) soll im Sommer 2023 nachgefeiert werden. Ebenso soll die 2019 begonnene Gesprächsreihe in der „Süßen Ecke“, dem SPD-Büro am Waltershäuser Marktplatz, fortgeführt werden.