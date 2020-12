Ein seltenes Schauspiel konnten Hobby-Astrologen am Montagabend am Himmel erleben. Wissenschaftler aus aller Welt reden schon seit Tagen von der Konjunktur von Jupiter und Saturn. Die beiden Planeten sind sich am Montag so nah gekommen, dass es für den Beobachter aussah, als würden sie zu einem großen Stern verschmelzen.

