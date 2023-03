Spende für die Grundschule

Gotha-Sundhausen. Die Kulturgesellschaft Sundhausen, der im Ort den Kindersachenbasar organisiert, hat der Kästner-Grundschule eine Spende überreicht.

Die Organisatoren des Baby- und Kindersachenbasars in Sundhausen, die Mitglieder der ortsansässigen Kulturgesellschaft, haben dem Förderverein der Grundschule „Erich Kästner“ eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Dazu überraschten sie die Schulleitung an ihrem Tag der offenen Tür.

Mit dem Geldbetrag sollen die Schüler bei einer Vielzahl ihrer schulischen Aktivitäten unterstützt werden.