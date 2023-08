Spender für Grabmal in Gotha gesucht

Gotha. Das Rohrbach-Grabmal auf dem Gothaer Hauptfriedhof soll saniert werden. Dafür sucht die Stadt zahlreiche Unterstützer.

Der Name des Gothaer Astronomen und Pädagogen Carl Rohrbach (1861-1932) ist untrennbar mit der Residenzstadt verbunden. War er doch der Ideengeber für den Bau der Arnoldischule und der Sternwarte auf dem Galberg. Sein Grabmal befindet sich auf dem Gothaer Hauptfriedhof und soll saniert werden.

Bei dem Grabmal handelt es sich um eine quadratische Pyramide aus Sandstein mit abgestumpften Abschluss, die auf auf einer Stufenanlage ruht. Bewuchs, Verschwärzungen, Absandungen und Ausbrüche vermitteln inzwischen jedoch ein beklagenswertes Bild.

Der „Abiturjahrgang 73“ der Gothaer Arnoldischule initiierte anlässlich seines „Goldenen Abiturs“ den Beginn der Spendenaktion für die Instandsetzung des Grabmals. Schließlich haben an der Arnoldischule Generationen von Gothaern hier ihr Abitur abgelegt. Im Gedenken an die Zeit in dieser Schule und zu Ehren ihres Ideengebers bittet das städtische Gartenamt um weitere finanzielle Unterstützung für das Grabmal dieses verdienstvollen Bürgers.

Arnoldischule istdas Aushängeschild

Der Pädagoge und Astronom Carl Rohrbach wurde 1861 als Sohn einer Lehrerfamilie in Gotha geboren. Er studierte in Leipzig Mathematik, Naturwissenschaften und Geografie. Nach dem Studium wurde er Oberstufenlehrer am städtischen Realgymnasium seiner Heimatstadt. Als Direktor baute er 1916 die Einrichtung zur Oberrealschule aus. Die Arnoldischule in der Eisenacher Straße, die heute nach über 100 Jahren immer noch vorbildlich funktioniert, bildet im Ensemble mit dem alten Stadtbad ein Alleinstellungsmerkmal in der Gothaer Denkmallandschaft.