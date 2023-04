Sperrung in Gotha: Baukran wird abgebaut

Die Augustinerstraße in Gotha ist am 27. April gesperrt.

Gotha. In der Augustinerstraße ist am 27. April kein Durchkommen.

Von Montag, 24. April, bis voraussichtlich 28. April wird in der Mohrenstraße eine Trinkwasserleitung repariert und die Mohrenstraße in Höhe Hausnummer 23 deshalb halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, kündigt die Stadtverwaltung an.

Voraussichtlich am 27. April zwischen 7 und 17 Uhr soll in der Augustinerstraße ein Baukran abgebaut werden. In Höhe der Hausnummern 18 bis 20 ist die Straße dann voll gesperrt. Die Lucas-Cranach-Straße bzw. der Hauptmarkt und die Augustinerstraße sind deshalb nur über die Querstraße erreichbar. Die Einbahnstraßen-Regelung in der Lucas-Cranach-Straße wird dafür aufgehoben.