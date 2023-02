Sperrung in Uelleben

Uelleben. In dem Gothaer Ortsteil ist ein Teil der Ernst-Thälmann-Straße gesperrt.

Seit Montag dieser Woche und voraussichtlich noch bis zum 24. Februar ist die Ernst-Thälmann-Straße zwischen Hausnummer 19 und 17 im Gothaer Ortsteil Uelleben für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Darüber informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung.

Die Sperrung sei notwendig, weil das neue Wohngebiet westlich der Ernst-Thälmann-Straße an die Versorgungsleitungen angeschlossen werden soll. Der nördlich der Baustelle befindliche Teil von Uelleben bis Hausnummer 18 und 19 sowie Am Steinborn könnten aus Richtung Gotha angefahren werden, in den restlichen Teil Uellebens führe während der Bauzeit die ausgeschilderte Umleitung über Schwabhausen und Emleben, hieß es aus der Stadtverwaltung.