Fast 50 Zentimeter beträgt der Durchmesser der neuen Trinkwasserleitung am Töpfleber Weg.

Sperrungen und Umleitungen in Gotha

Mit dem Wochenbeginn müssen sich auch die Gothaer auf neues Baustellen-Ungemach einstellen.

Sperrung am Töpfleber Wegin Gotha wegen Leitungsbau

Ab Montag, 8. Mai, beginnt der nächste Bauabschnitt zu den Leitungsverlegungsarbeiten im Töpfleber Weg. Im Zuge der Arbeiten wird der Töpfleber Weg von Haus-Nr. 1 bis Einmündung Florschützstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Der Parkplatz Tierpark sei nur noch über die Ohrdrufer Straße zu erreichen, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Die Umleitung zum Parkplatz Tierpark erfolgt ab der Fichtestraße, Enckestraße und Stielerstraße, über die Ohrdrufer Straße / Schlegelstraße / Ohrdrufer Straße.

Umleitung auf Gothas Leinastraße wegen Arbeiten an Hausanschluss

Ab Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Freitag, dem 12. Mai, wird auch die Leinastraße zwischen Uelleber Straße und Johannesstraße, in Höhe Haus-Nr. 4, für den Fahrzeugverkehr halbseitig gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Parkstraße/Uelleber Straße in Richtung Sundhausen wird über die Uelleber Straße, Reinhardsbrunner Straße und Mairichstraße wieder zur Leinastraße umgeleitet.

Stadtarchiv Gotha bleibtvom 5. bis zum 9. Juni zu

Das Stadtarchiv Gotha bleibt in der Woche vom 5. bis 9. Juni aus innerbetrieblichen Gründen für den Besucherverkehr geschlossen. Die Beantwortung telefonischer und schriftlicher Anfragen sei in diesem Zeitraum ebenfalls nicht möglich, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.