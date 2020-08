In der Eisenacher Straße in Gotha werden Fernwärmeleitungen verlegt. Die überirdisch geführte Leitung kann dann später außer Betrieb genommen werden.

Gotha. Vom 31. August bis 11. September müssen sich Autofahrer in der Mariengasse und Eisenacher Straße wegen Bauarbeiten auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Sperrungen wegen Bauarbeiten in Gotha

Wegen der Verlegung eines neuen Abwasserhausanschlusses muss von Montag, 31. August, bis Freitag, 11. September, die Mariengasse zwischen Justus-Perthes-Straße und Friedrich-Perthes-Straße in Gotha für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Im gleichen Zeitraum wird auch in der Eisenacher Straße gebaut. Dort laufen Arbeiten an der Pumpstation. Die Eisenacher Straße wird in diesem Abschnitt halbseitig gesperrt.