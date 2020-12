Der Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz soll einen kleinen Spielplatz bekommen. Und dafür muss die Gemeinde gar nicht so viel investieren. Denn ein Kletterturm mit Rutsche, eine Reck-Anlage und ein Schaukeltier stehen bereits zur Verfügung – sie stammen vom Gelände eines einstigen Kindergartens und sind noch gut in Schuss.