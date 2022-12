Sport und Spaß in Schnepfenthal

Schnepfenthal. Seniorenweihnachtsfeier, Jahresausklang und Silvesterlauf sind geplant.

Am Sonntag, dem 18. Dezember, lädt der Feuerwehrverein Schnepfenthal-Rödichen die Seniorinnen und Senioren zur Weihnachtsfeier in die GutsMuths-Gedächtnishalle ein, Beginn ist 14 Uhr. Darauf weist Steffen Fuchs, der Ortsteilbürgermeister, hin. Mit dabei sind die Hermannsteiner Musikanten. Am 29. Dezember 2022 bittet der Schnepfenthaler Dorfverein zum Jahresausklang bei Glühwein zum Treffen auf dem Platz hinter der Kirche, Beginn 18.30 Uhr. Der Sportverein GutsMuths organisiert am 31. Dezember den 13. GutsMuths-Silvesterlauf, der 10 Uhr startet. Je nach Kondition kann zwischen zwölf Kilometer Laufen, sieben Kilometer Wandern oder Nordic Walking gewählt werden. Für die Kleinen steht ein 1,7-Kilometer-Kinderlauf auf dem Programm.