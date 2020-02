Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprechstunde des Bürgerbeauftragten in Gotha

Das Gothaer Landratsamt bietet interessierten Bürgern des Landkreises einen Sprechtag mit dem Thüringer Bürgerbeauftragten Kurt Herzberg an. Dieser wird am 17. März ab 9 Uhr in der Kreisbehörde für Gespräche bereitstehen. Unterlagen, die das Anliegen betreffen, sollten mitgebracht werden. Der Bürgerbeauftragte befasst sich mit den von Bürgern herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen und hilft im Umgang mit Behörden. Sofern der Bürgerbeauftragte nicht zuständig ist, leitet er das Anliegen an die entsprechende Stelle weiter.

Termine können unter Telefon: 0361 / 573 11 38 71 vereinbart werden.