Sprechstunde des Landrates

Während seiner Bürgersprechstunde „Freitag ab eins macht Onno deins“ ist Landrat Onno Eckert (SPD) am Freitag, 29. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr wieder per Chat und telefonisch erreichbar. Über die Seite www.landkreis-gotha.de können Bürger mit ihm ins Gespräch kommen, heißt es vom Amt. Wer Eckert anrufen will erreicht ihn unter Telefon: 03621/214234. Wer sich über einen der Kanäle bis 14 Uhr eingewählt habe, werde ihn auch sprechen können.