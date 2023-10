Sprechstunde des Landrats

Gotha. „Freitag ab eins macht Onno deins“: Chef der Kreisverwaltung bietet diesmal Bürgergespräch im Amtssitz 18.-März-Straße Gotha an.

Am Freitag, 27. Oktober, bietet Landrat Onno Eckert (SPD) wieder eine Bürgersprechstunde im Landratsamt an, bekannt unter dem Motto „Freitag ab eins macht Onno deins“. Wer im Landratsamt mit dem Landrat ins Gespräch kommen will, der hat an dem Tag von 13 bis 14.30 Uhr im Raum 208 des Landratsamtes dazu die Gelegenheit. Die Kreisverwaltung bitte um Anmeldung per Mail buergeranliegen@kreis-gth.de oder unter Telefon: 03621/214287.