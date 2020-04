Tankred Schipanski bietet seine nächste Sprechstunde per Telefon an.

Sprechstunde mit Gothaer Bundestagsabgeordneten per Telefon

Am Freitag, dem 24. April, können Einwohner des Landkreises Gotha den CDU-Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (CDU) in der nächsten Bürgersprechstunde erreichen, teilt er in einer Presse-Information mit. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise finde diese Sprechstunde, die nur 30 Minuten dauert, jedoch per Telefon statt.

Unter Telefon: 03621/40 44 25 könnten am Freitag in der Zeit zwischen 15 und 15.30 Uhr alle Fragen und Anliegen direkt mit Schipanski besprochen werden, hieß es seitens des Abgeordnetenbüros.