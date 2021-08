Kreis Gotha. In Wechmar und Sonneborn können am 30. August Bürger mit Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (CDU) ins Gespräch kommen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski bietet am Montag, 30. August, mehrere Open-Air Bürgersprechstunden im Landkreis Gotha an. So steht Schipanski von 10 Uhr bis 11.30 Uhr in Wechmar, Am Oberried 13 am Edeka-Markt und von 12 Uhr bis 13.30 Uhr in Sonneborn am Nahkauf, Eberstädter Straße 1, für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern bereit.