Sprechtag der IHK im GET

Gotha. Die IHK Erfurt bietet Unternehmen im Landkreis Gotha einen Sprechtag zum Thema Unternehmensnachfolge an.

Der Mittelstand leidet unter einem Nachfolgeproblem. So sind in den kommenden Jahren zahlreiche Unternehmen auf der Suche nach neuen Inhabern, da die Übernahme innerhalb der eigenen Familien abnimmt. Aus diesem Grund bietet die Industrie- und Handelskammer Erfurt am Mittwoch, 29. März, einen Sprechtag zur Unternehmensnachfolge an.

Dazu steht in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Gothaer GET in der Friemarer Straße 38, Mandy Zirk, Projektmitarbeiterin des ThEx Kammernetzwerkes Unternehmensnachfolge als Ansprechpartner bereit. Unternehmer erhalten in Einzelgesprächen die Möglichkeit, sich zu informieren.

Anmeldungen unter Anja Wolf, Leiterin IHK-Regionalbüro Gotha, Tel.: (03621) 5104040 oder E-Mail: wolf@erfurt.ihk.de.