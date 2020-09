Spritztour endet vor dem Amtsgericht Gotha

Gotha. Wegen Fahrens ohne Führerschein muss sich ein 38-Jähriger verantworten, der schon oft mit dem Gesetz in den Konflikt gekommen ist.

Wann auch immer er ein Lüstchen verspürt, sich hinters Steuer eines Autos zu setzten, gibt er dem offenbar nach. Dabei spielt es keine Rolle, ob er einen gültigen Führerschein besitzt oder nicht. Das brachte den 38-Jährigen vors Amtsgericht in Gotha. Der Staatsanwalt beschuldigt ihn, an einem Novembertag 2018 vorsätzlich ohne Führerschein am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben.