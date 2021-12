SRH-Klinikum Waltershausen-Friedrichroda: Sechs von sieben Beatmungsplätzen sind belegt

Friedrichroda. Die Lage am Friedrichrodaer Krankenhaus ist angespannt. Auf der Corona-Station gibt es einen hohen Sauerstoffbedarf.

In Thüringer Krankenhäusern verschärft sich weiter die Situation. Aufgrund vieler Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen müssen planbare Operationen verschoben werden. Das ist auch im SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda der Fall.

In einem Schreiben an Innenminister Georg Maier (SPD) fordert Leser Frank Schuster diesen auf, sich nicht nur um Demonstrationen von Impfgegnern und Rechtsradikalen zu kümmern – am zweiten Adventssonntag zogen 800 Personen durch die Gothaer Innenstadt – sondern auch um die dramatischen Zustände im Krankenhaus seines Heimatortes Friedrichroda, wo alle Beatmungsplätze von Corona-Patienten belegt seien, Stationen geschlossen wurden, um Pflegekräfte für die Intensivstationen zu akquirieren. Zudem gebe es Ausfälle ungeimpfter Pflegekräfte, da diese sich mit Covid-19 infiziert hätten.

Eine Station wegen Krankenstand geschlossen

Die Situation auf den Stationen im SRH-Klinikum sei nach wie vor angespannt, dass bestätigten Klinik-Geschäftsführerin Annett Gratz und der Ärztliche Direktor Carsten Stülzebach. „Wir haben einen hohen und coronaunabhängigen Krankenstand, der uns gezwungen hat, eine Station zu schließen, um das Personal in den Brennpunkten unserer Klinik einzusetzen“, sagt Annett Gratz. Unabhängig davon sei auch ein geringer Teil des Klinik-Personals am Coronavirus erkrankt oder befindet sich in Quarantäne. Die Klinik-Geschäftsführerin bestätigt, dass sich kein Mitarbeiter des Krankenhauses, der an Corona erkrankt ist, in stationärer Behandlung befinde.

Sechs von insgesamt sieben Beatmungsplätzen auf der Intensivstation (ITS) sind mit schwerst an Covid-19 erkrankten Patienten belegt, die die Beatmungsgeräte für eine invasive oder non-invasive Beatmung benötigen, teilt Carsten Stülzebach, der auch Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie ist, mit. Der Ärztliche Direktor spricht von einem sehr hohen Sauerstoffbedarf auf den Corona-Stationen. Doch ständen ausreichend Sauerstoff-Flaschen und Armaturen für die Beatmungsplätze zur Verfügung. Für diejenigen Patienten, die eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie benötigen, stehen ebenfalls ausreichend Betten parat.

Beatmungspflichtige Patienten auch in andere Kliniken verlegen

Der Mediziner macht aber darauf aufmerksam, dass, sollten weitere Patienten beatmungspflichtig werden, auch die Möglichkeit bestehe, diese in ein anderes Bundesland verlegen zu können. Mehrere Kliniken im Freistaat, so wie in Jena, haben diesen Schritt veranlassen müssen. Thüringen bilde mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin ein sogenanntes „Kleeblatt“. Das heißt: Bei Klinik-Überbelastungen können Patienten verlegt werden. „Unser Ansprechpartner für Verlegungen ist die Zentralklinik Bad Berka, über die die Verlegungen organisiert werden“, so Gratz.

Sie sagt, dass die Behandlung aller Patienten sichergestellt sei und sich nach der medizinischen Notwendigkeit richte. Allerdings könne es wegen der Corona-Situation im Kreis Gotha im Bereitschaftsdienst zu Verzögerungen kommen, der abhängig ist vom Patientenaufkommen in der Zentralen Notaufnahme und der Schwere der Erkrankung. „Alle Diensthabenden sorgen aber dafür, dass es zu keinem Versorgungsnotstand kommt“, sagt Gratz.