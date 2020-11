Stadt Gotha hofft mit kleinem Wald auf großen Effekt

Nachdem der ehemalige Gothaer Busbahnhof zurückgebaut wurde und dort Parkplätze entstanden sind, soll der Komplex rund um den Mohren grüner werden. Gegenüber des Parkplatzes, hinter der Grünfläche mit den Holzskulpturen, entsteht auf einer Brachfläche ab Mitte dieser Woche ein Mini-Wald. Gepflanzt wird nach den Lehren Akira Miyawakis und Shubhendu Sharmas, die auf engem Raum eine möglichst große Artenvielfalt schaffen sollen.

Akira Miyawaki ist japanischer Botaniker und hat die Methode der urbanen Aufforstung bekannt gemacht. Durch besonders dichte Bepflanzung von bis zu drei Bäumen pro Quadratmeter sollen sie besonders schnell wachsen. Es entsteht eine Art Urwald mit mehreren Schichten – vom Unterwuchs aus Büschen und Sträuchern über kleinere Nebenbäume bis zu den Hauptbäumen. Der Inder Shubhendu Sharma baute, inspiriert durch Akira Miyawaki, ein eigenes Unternehmen auf, das Kunden dabei hilft, aufzuforsten.

Für den Mini-Wald in Gotha steht eine Fläche von 710 Quadratmetern bereit. Das entspricht der Größe eines Tennisspielfelds und ist Mindestgröße für die vorgesehene Pflanzmethode. Rasterartig sollen dort 2400 Forstgehölze gepflanzt werden. Darunter sind 20 verschiedene Baumarten, die besonders klimaverträglich sind. Zur Straße hin sollen etwa 100 Sträucher als Begrenzung gepflanzt werden.

Staub und Abgase sollen aus der Luft gefiltert werden

An einer der Hauptverkehrsachsen Gothas gelegen, soll der Mini-Wald Staub und Abgase aus der Luft filtern und so das Stadtklima verbessern. Es wird von der Stadtverwaltung als Klimaschutzprojekt betrachtet. Weiterhin soll so ein Lebensraum für Tiere geschaffen werden, vor allem Bienen. Nebenbei soll durch die Pflanzungen auch die biologische Vielfalt in Gotha erweitert werden. Zudem zielt die Stadtverwaltung mit dem Mini-Wald darauf ab, die Lebensqualität in dem Viertel zu steigern.

Ursprünglich sollte das Klimaschutzprojekt gemeinsam mit Schülern von Gothaer Regelschulen und Mitarbeitern des Garten-, Park- und Friedhofsamt gepflanzt werden. Bedingt durch die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie konnte die gemeinsame Pflanzaktion nicht stattfinden. Für die Pflanzung wurde deshalb eine Firma beauftragt, die unter der Anleitung des Gartenamtes arbeitet.

Am Arnoldiplatz wird nachgepflanzt

Während am ehemaligen Busbahnhof eine neue Grünfläche entsteht, wird am Arnoldiplatz nachgepflanzt. Aus Verkehrssicherheitsgründen mussten dort Bäume entlang des Gehweges gefällt, an deren Standorten ab kommender Woche neue Bäume gepflanzt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen dort zukünftig acht Feldahorn der Sorte „Elegant“ sowie zehn Frühe Zierkirschen der Sorte „Accolade“ wachsen.

Die Sanierung der Baumstandorte und die Neupflanzung der Stadtbäume kosten die Stadt 45.000 Euro. In den Kosten enthalten sind unter anderem neue Baumschutzgitter für die Jungbäume sowie die Pflege der Bäume über drei Jahre inklusive der für die Entwicklung so wichtigen Bewässerung.

Derweil hat die Gothaer Stadtverwaltung bereits mehr als 33.000 Euro an Spenden mit der Aktion „Bäume für Gotha“ gesammelt. Damit wird die Pflanzung und Pflege neuer Bäume im gesamten Stadtgebiet finanziert. 17 Bäume wurden auf diese Weise schon bis Sommer gepflanzt. In diesem Herbst sollen zehn weitere folgen.